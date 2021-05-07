В Херсонский области полиция составила админпротокол на 16-летнюю ученицу колледжа, которая совершала буллинг по отношению к учителям и подстрекала к этому одноклассников.

В коллективном обращении администрации учителя жалуются, что девочка унижала их достоинство в присутствии других учеников, игнорировала их просьбы, провоцировала конфликты и вызывающе реагировала на замечания взрослых.

По словам учителей, администрация учебного заведения пыталась пообщаться с девочкой, но усилия были напрасными.

Одноклассники также рассказали полицейскому, что им комфортнее учиться, когда этой ученицы нет в школе.

Полицейский пообщался с девочкой и ее тетей, составил административный протокол о поведении ученицы и отметил, что правоохранители будут проводить с ней воспитательную работу.

Попытка самоубийства из-за буллинга

В Херсонской области 14-летнюю девочку систематически унижали трое старшеклассников.

Вследствие постоянных травли, школьница наглоталась таблеток и попала в больницу.