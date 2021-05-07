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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Это предупреждение для РФ, что будет наказание: Кравчук о визите Блинкена

Леонид Кравчук

Главная задача визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена – показать России, что она не может безнаказанно осуществлять агрессию против Украины. Об этом заявил в эфире Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его мнению, то, что глава Госдепа США свой первый визит на этом посту совершил именно в Киев, означает, что “Украина занимает важное место в демократическом мире”.

– И это сигнал для России, это главное. Потому что будет наказание очень серьезное. Она ощутит это обязательно, и необязательно с помощью войск, есть другие пути и способы вынудить Россию действовать в соответствии с нормами международного права, – подытожил Кравчук.

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Сам госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 мая находился с официальным визитом в Украине, подводя итоги поездки, заявил, что она был определенным посланием для украинского народа, что Соединенные Штаты поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

По его словам, США выступают против любой агрессии со стороны России — и это тот месседж, который он должен был донести от президента Джо Байдена.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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