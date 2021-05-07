Что делать во Львове на выходных — инструкция

С наступлением теплых весенних дней и лета у людей усиливается желание путешествовать. В это время кто-то берет отпуск, а кто-то имеет длинные выходные. В такой ситуации уикенд надо провести максимально продуктивно.

Отличный способ развлечься на выходных — отправиться в путешествие в другой город, например, во Львов.

Где остановиться во Львове, чтобы отдохнуть как следует, что нестандартного можно найти в маленьком магазине в старом городе, и где погулять — читайте в материале.

Где остановиться во Львове

Еще перед приездом в город следует найти себе жилье. Можно выбрать отель, хостел или целую квартиру, исходя из ваших целей и бюджета.

Отель

Для полного расслабления лучшим вариантом будет отель, желательно с завтраком, включенным в стоимость.

Стоит помнить, что на праздники отели Львова иногда проводят акции. Если поискать — можно найти что-то по хорошей цене и условиям.

Например, Grand Hotel Lviv Luxury & SPA предлагает гостям лучшие условия расположения в городе, и зачастую проводит акции, а для постоянных клиентов действуют скидки.































Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 8 фотографий

Стоимость проживания за одну ночь — от 3 500 грн.

В эту цену также входят завтраки. В этом отеле также можно провести вечер в спа-комплексе Oasis Infinity Pool & SPA. Здесь есть большой бассейн, джакузи, шесть различных саун, сенная комната — релаксировать можно на любой вкус.

Хостел











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

Есть также более бюджетные варианты размещения в хостелах, которых во Львове очень много. На Booking.com можно подобрать подходящий для себя вариант. При этом есть варианты поселиться не только в общей комнате на 10 человек. Цены на отдельные номера вполне доступны.

Кровать в общем номере — 280 грн.

Кровать в женском/мужском номере — 350 грн.

Двухместный номер — 600 грн.

Квартира

Любителям немноголюдных локаций стоит рассмотреть вариант с квартирой. Найти такое жилье можно на сайте Airbnb.

Цена аренды в сутки — от 350 до 20 000 грн.











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

В арендованной квартире часто можно договориться с ее владельцем о заезде или выезде в удобное для вас время. Это является преимуществом квартир в оренду.

Что посмотреть во Львове?

Львов — это пешие прогулки на площади Рынок, на Высоком Замке или в Стрыйском парке. Этот город подходит, чтобы просто выйти на улицу и гулять где угодно, даже не пользуясь транспортом.

Площадь Рынок

Сначала посетите площадь Рынок и рассмотрите все поблизости. Там можно подняться на городскую ратушу (40 грн.), с которой можно увидеть ближайшие достопримечательности с прекрасным видом.











Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 3 фотографии

Стоит также прогуляться по соборах: храм Святого Андрея, Армянская церковь, Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, Доминиканский собор, Латинский кафедральный собор, церковь святых Ольги и Елизаветы, собор святого Юра.







Выходные во Львове: чем заняться, где остановиться и что попробовать / 2 фотографии

Кроме того, вокруг расположены интересные музеи. К примеру, музей Аптеки, Арсенал, музей Стекла, Львовский исторический музей.

Замковая гора

Замковая гора или гора Высокий замок — это самая высокая точка Львова, с которой открывается отличный вид на город.

На вершине находится смотровая площадка, к которой ведет спиральная пешеходная дорожка, освещаемая в темное время суток. Это создает особую романтическую атмосферу.

Оперный театр

Оперный театр — один из самых известных символов Львова. Он изображен чуть ли не на всех открытках. Территория возле театра — одно из популярных мест для туристов.

Но вот внутрь Оперного заходят не все туристы. Хотя стоило бы. Поэтому можно приобрести билет на любой спектакль, чтобы посмотреть, как выглядит самый известный театр Львова изнутри.

Лычаковское кладбище

Кладбище, конечно, не совсем типичное место для прогулок, однако Лычаковское кладбище такое же известное среди местных жителей, как и Байковое в Киеве или Пер-Лашез в Париже.

Проще говоря — это кладбище, на котором похоронены известные деятели украинского народа, такие как Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич, Владимир Ивасюк.

На могилах установлено более 500 скульптур и рельефов. Часть из них относятся к художественным памятникам европейского значения.

К тому же это одно из старейших коммунальных кладбищ в Европе.

Местная кухня

Найти место, где можно перекусить во Львове — легко, ведь заведения практически на каждом шагу. Поэтому если вы хотите почувствовать колорит львовской кухни, то вам стоит поискать что-то на площади Рынок. Там вы найдете место на любой бюджет.

В принципе, вы можете зайти в любое заведение, и вас накормят вкусно. Однако есть несколько мест, которые особенно пользуются популярностью среди туристов: Крыивка, театр Правды, Гасова лямпа, Сахар.

Реберня Под Арсеналом

Это место для настоящих любителей сочного мяса. Самое популярное блюдо, конечно же, ребра, ради которых люди стоят в очереди 1-2 часа. Но они того стоят.

Копальня кофе

Как банально это не было бы, но первая ассоциация со Львовом — кофе. Хотя на самом деле не во всех заведениях он такой вкусный, как должен быть. Нельзя сказать, что в Копальне вы попробуете лучший напиток в своей жизни, однако туда надо сходить ради зрелища. Спуститесь на нижний этаж и возьмите запаянный кофе.

Буденні бомбони

Буденні бомбони — это небольшая лавочка сразу у центра, где можно купить леденцы с необычными вкусами: мясо с помидором, сырный леденец, шампанское с клубникой, лук. Цена — от 8 грн за одну штуку.

Говорят, что лето — как маленькая жизнь. Действительно, лето — особая пора, мы путешествуем, отдыхаем, много улыбаемся. Уикенд во Львове подарит вам еще одну улыбку и станет прекрасным завершением вашей летней истории.

Карантин во Львове

В конце апреля город перешел в желтую зону адаптивного карантина, поэтому карантин во Львове значительно смягчился.

Отныне разрешено работать всем магазинам, ТРЦ, заведениям общественного питания и учреждениям культуры (с заполненностью на 50%).