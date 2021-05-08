Президент Владимир Зеленский определил численность сотрудников Центра противодействия дезинформации, кто будет назначать его руководство и чем будет заниматься этот орган.

Глава государству 7 мая подписал указ №187/2021, которым утвердил Положение о ЦПД.

В частности, в документе утверждена предельная численность работников Центра — 52 человека. Зеленский дал Кабмину две недели на определение условий оплаты их труда.

ЦПД подчиняется Совету национальной безопасности и обороны.

Руководителя Центра назначает и увольняет с должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.

Главная цель Центра противодействия дезинформации — противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности в информационной сфере, а также пропаганде и попыткам манипулирования общественным мнением.

Он также должен выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности Украины и прогнозировать последствия для национальных интересов.

Кроме того, сотрудники Центра будут участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.

Создание ЦПД

16 марта 2021 года начал работу Центр противодействия дезинформации при СНБО.

2 апреля президент Владимир Зеленский назначил руководителя ЦПД — им стала директор Департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализныци Полина Лысенко.