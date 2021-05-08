По состоянию на 8 мая 2021 ни в одной из областей Украины не был установлен красный уровень эпидемической опасности.

Последней красную зону карантина покинула Сумская область.

В перечне оранжевой зоны — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас находятся столица, а также Киевская, Житомирская, Винницкая, Днепропетровская, Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Ровенская, Львовская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая, Полтавская и Запорожская области.

К зеленой зоне не попал ни один из регионов.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.