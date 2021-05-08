Во время рабочей поездки в Луганскую область глава государства Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс Украина — освободителям в поселке Меловое, где в братской могиле похоронено 2 814 воинов.

По случаю Дня памяти и примирения и накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил погибших в боях за родную землю.

Память воинов почтили также руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители и послы стран Большой семерки и ЕС.

Глава государства также осмотрел Колокол Памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых инициировали год назад.

Четыре колокола символизируют память о погибших и примирении между странами — участницами Второй мировой войны: Колокол Памяти в Меловом, Колокол Победы в Закарпатье, а также Колокол Мира в Донецке и Единства — в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины.































День памяти и примирения: Зеленский возложил цветы к Вечному огню на Луганщине / 8 фотографий

День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день чествуют всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Символом Дня памяти и примирения с 2014 года считается мак. Графическое изображение мака — это своеобразная аллюзия. С одной стороны он символизирует цветок, с другой — кровавый след от пули.