Накануне Дня матери, который в 2021 году приходится на 9 мая, нацгвардейцы, выполняющие задачи в районе Операции объединенных сил на Донбассе, записали трогательный видеоролик.

— Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша Вселенная. Дорогая мамочка, так хочется поблагодарить тебя просто так – за терпение, безграничную любовь, за веру, тепло и ласку! — с такими словами бойцы обращаются к своим и всем матерям Украины.

По словам бойцов, главное — успокоить мам, которые волнуются всегда, независимо от того, сколько сыновьям лет и сколько бы ротаций они уже не отбывали на Донбасс.

День Матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая, согласно указа президента от 10 мая 1999 года. В этом году он приходится на 9 мая.

А украинские звезды начали поздравлять с Днем матери своих близких людей и благодарить их за подаренную жизнь, любовь и ласку еще 7 мая.

Кто и как поздравляет с Днем матери 2021 — в подборке Фактов ICTV