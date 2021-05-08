Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Егилс Левитс 8 мая в онлайн-режиме подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Подписание документа, которое означает присоединение Риги к кругу ближайших друзей и партнеров Киева, произошло во время рабочей поездки главы государства на Луганщину.

Левитс отметил, что Латвия поддержит Украину, когда она будет готова подать заявку на членство в ЕС.

Такие декларации Украина ранее подписала с Литвой и Польшей — в марте и мае 2021 года.

Читайте Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения

Во время разговора президенты также обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму.

В частности, Левитс подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

— Я на 100% уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа — очень важное политическое средство для этого, — отметил он.







Президенты Украины и Латвии подписали Декларацию о европерспективе / 2 фотографии

Зеленский с послами ЕС и G7 на Луганщине

8 мая президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область с рабочим визитом.

Его сопровождают послы Евросоюза, а также стран Большой семерки.

Во время поездки Зеленский в сопровождении дипломатов принял участие в церемонии памяти жертв Второй мировой войны.