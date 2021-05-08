В военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Старший солдат получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района из-за вражеского выстрела российского наемника.

Врачи оказали ему неотложную помощь, затем старшего солдата эвакуировали в больницу в Бахмут, а позже — в Харьков. Однако сегодня, 8 мая, после изнурительных операций, житель Миргородского района Полтавской области умер.

Областной центр выражает соболезнования близким и родным погибшего военного. О времени и месте отдания воинских почестей известят позже.

Ситуация на Донбассе

28 апреля на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня.

В частности, боевики РФ вели огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия и осуществили обстрел населенного пункта Зайцево. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.