9 мая, в День победы над нацизмом, в разных городах Украины состоялось более 600 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 40 тыс. граждан. Грубых нарушений порядка Нацполиция не зафиксировала.

За полдня правоохранители получили 38 сообщений, по которым начато пять уголовных производств и составлено девять админпротоколов.

Больше всего нарушений относительно использования запрещенной символики – как коммунистической, так и нацистской.

В частности, во время акции возле парка Вечной Славы в Киеве задержали 16-летнего парня, который выкрикивал нацистское приветствие. На него составили протокол за мелкое хулиганство — ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Празднование продолжается, поэтому полицейские следят за порядком, особое внимание парковым и рекреационным зонам.







Мероприятия ко Дню Победы над нацизмом проходят без грубых нарушений — Нацполиция / 2 фотографии

Столкновения и запрещенная символика в Одессе

9 мая в Одессе произошли беспорядки на акции ко Дню победы над нацизмом. Полиция задержала нескольких провокаторов за использование георгиевской ленты и нацистской свастики.

А на Аллее славы произошла драка между гражданскими и полицейскими: правоохранители требовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.