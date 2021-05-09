Мероприятия ко Дню Победы над нацизмом проходят без грубых нарушений — Нацполиция

9 мая, в День победы над нацизмом, в разных городах Украины состоялось более 600 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 40 тыс. граждан. Грубых нарушений порядка Нацполиция не зафиксировала.
За полдня правоохранители получили 38 сообщений, по которым начато пять уголовных производств и составлено девять админпротоколов.
Больше всего нарушений относительно использования запрещенной символики – как коммунистической, так и нацистской.
В частности, во время акции возле парка Вечной Славы в Киеве задержали 16-летнего парня, который выкрикивал нацистское приветствие. На него составили протокол за мелкое хулиганство — ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Празднование продолжается, поэтому полицейские следят за порядком, особое внимание парковым и рекреационным зонам.
Столкновения и запрещенная символика в Одессе
9 мая в Одессе произошли беспорядки на акции ко Дню победы над нацизмом. Полиция задержала нескольких провокаторов за использование георгиевской ленты и нацистской свастики.
А на Аллее славы произошла драка между гражданскими и полицейскими: правоохранители требовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.