PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Мероприятия ко Дню Победы над нацизмом проходят без грубых нарушений — Нацполиция

День перемоги над нацизмом

9 мая, в День победы над нацизмом, в разных городах Украины состоялось более 600 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 40 тыс. граждан. Грубых нарушений порядка Нацполиция не зафиксировала.

За полдня правоохранители получили 38 сообщений, по которым начато пять уголовных производств и составлено девять админпротоколов.

Больше всего нарушений относительно использования запрещенной символики – как коммунистической, так и нацистской.

Читайте
Минута молчания, удары барабана и гимн: Зеленский возложил цветы к Вечному огню

В частности, во время акции возле парка Вечной Славы в Киеве задержали 16-летнего парня, который выкрикивал нацистское приветствие. На него составили протокол за мелкое хулиганство — ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

День перемоги над нацизмом у Києві

Празднование продолжается, поэтому полицейские следят за порядком, особое внимание парковым и рекреационным зонам.

  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
  • День перемоги над нацизмом у Києві
Мероприятия ко Дню Победы над нацизмом проходят без грубых нарушений — Нацполиция / 2 фотографии

Столкновения и запрещенная символика в Одессе

9 мая в Одессе произошли беспорядки на акции ко Дню победы над нацизмом. Полиция задержала нескольких провокаторов за использование георгиевской ленты и нацистской свастики.

А на Аллее славы произошла драка между гражданскими и полицейскими: правоохранители требовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка