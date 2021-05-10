Погода на неделю в Украине с 10 по 14 мая

Дожди, заморозки и солнце, в течение этой недели температура будет меняться ежедневно, а Факты ICTV подготовили для вас подробный прогноз погоды на 10-14 мая.

В понедельник, 10 мая на западе Украины ожидается солнечный день, температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 днем ​​и от +3 до +5 ночью, без осадков.

В центральных и северных областях из-за туч также будет выглядывать солнышко, а воздух днем ​​прогреется от +17 до +20. Осадков также не ожидается, правда ночью могут ударить заморозки, столбик термометра опустится до -2.

На юге ожидается переменная облачность, температура составит от +17 до +20, ночью также будет тепло — от +5 до +8, без осадков.

На востоке ожидаются дожди и грозы, температура опустится до +11 — +17, а ночью она составит от +3 до +5.

Вторник, 11 мая принесет на запад страны еще больше тепла, воздух прогреется до температуры от +20 до + 26, а ночью столбик термометра покажет от +6 до +9, без осадков.

На севере осадков также не ожидается, температура будет составлять от +19 до +23 днем, и от +5 до +7 ночью.

На юге и в центральных областях местами дождь, температура опустится до +17 — +22, а ночью столбик термометра покажет от +5 до +8.

На востоке Украины снова холодно, днем ​​дожди во всех областях, температура воздуха составит от +12 до +16, ночью температура воздуха составит от +6 до +8.

В среду, 12 мая дожди на большинстве территории Украины, кроме западных областей, там ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит от +17 до +24 днем, и от +6 до +8 ночью.

В центральных и северных областях весь день будет идти дождь, а температура днем ​​от +14 до +17, ночью столбик термометра опустится до от +6 до +8.

На юге Украины также дожди, днем ​​воздух прогреется до +16 — +20, а ночью температура упадет до +6 — +9.

В восточных регионах погода будет похожей, правда дождь ожидается и днем ​​и ночью. Температура воздуха составит от +14 до +16 днем ​​и от +6 до +8 ночью.

В четверг, 13 мая осадки будут наблюдаться по всей территории страны. Температура воздуха на западе составит от +15 до +20 днем и от +7 до +12 ночью. В центральных и северных областях воздух прогреется до +17 — +21 днем и от +5 до +8 ночью.

На юге синоптики прогнозируют от +15 до +21 днем и от +8 до +11 ночью. Единственные регионы, в которых будет сухо — это Херсонщина и АР Крым.

На востоке дожди и днем и ночью, температура воздуха составит от +20 до +23 днем, и от +6 до +9 ночью.

В пятницу, 14 мая погода почти не будет отличаться, осадки также ожидаются на всей территории страны, кроме части южных областей.

На западе от +15 до +20 днем и от +7 до +12 ночью, в центральных и северных областях от +16 до +21 днем и от +5 до +8 ночью, на востоке температура воздуха составит от +20 до +23 днем и от +6 до +9 ночью.

На севере воздух прогреется до +15 — +21 днем и до +10 ночью.

Погода в мае 2021

Погода в последний весенний месяц обещает быть крайне изменчивой, дождь будет меняться на солнце, особенно в первой декаде.

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