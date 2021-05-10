ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Карантинная весна: какая погода ждет украинцев 10 мая (КАРТА)

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Погода в мае 2021

10 мая в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода без осадков. Подробнее о погоде в Украине 5 мая — в материале Фактов ICTV.

Ветер по всей стране будет в основном – южный, а его скорость составит от 5 до 10 м/с.

В восточных областях страны ожидаются дожди с грозами. Ночная температура от +3°, днем ​​до +19°.

На Западе снова будет тепло, дождей не ожидается. Дневная температура составит до +23°, а ночью столбик термометра опустится до +5°.

На Юге страны будет облачно: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до +20°, ночью от +5°.

На Севере также ожидается похолодание: днем ​​местами до +21°, однако ночью возможны заморозки до -2°.

В Центре сухо, солнечно и тепло: ночью от +2°, днем ​​до +19°.

В Киеве синоптики прогнозируют до +19° днем, а вот ночью столбик термометра может опуститься до +2°.

Погода в Украине на июнь 2021

В мае синоптики прогнозировали достаточно переменчивую погоду по всей территории Украины.

Так в начале месяца ожидаются дожди с грозами.

Однако уже ближе к концу месяца может установиться летняя жара.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка