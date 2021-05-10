Карантинная весна: какая погода ждет украинцев 10 мая (КАРТА)

10 мая в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода без осадков. Подробнее о погоде в Украине 5 мая — в материале Фактов ICTV.

Ветер по всей стране будет в основном – южный, а его скорость составит от 5 до 10 м/с.

В восточных областях страны ожидаются дожди с грозами. Ночная температура от +3°, днем ​​до +19°.

На Западе снова будет тепло, дождей не ожидается. Дневная температура составит до +23°, а ночью столбик термометра опустится до +5°.

На Юге страны будет облачно: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до +20°, ночью от +5°.

На Севере также ожидается похолодание: днем ​​местами до +21°, однако ночью возможны заморозки до -2°.

В Центре сухо, солнечно и тепло: ночью от +2°, днем ​​до +19°.

В Киеве синоптики прогнозируют до +19° днем, а вот ночью столбик термометра может опуститься до +2°.

Погода в Украине на июнь 2021

В мае синоптики прогнозировали достаточно переменчивую погоду по всей территории Украины.

Так в начале месяца ожидаются дожди с грозами.

Однако уже ближе к концу месяца может установиться летняя жара.