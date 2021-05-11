65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% требуют пристального внимания — Баканов

Вдоль украинской границы и в Крыму находится более 100 тыс. боевого и численного состава Вооруженных сил РФ.

Из-за этого 65% украинской границы остаются уязвимыми, а еще 35% на западном направлении также требуют особого внимания. Но Служба безопасности Украины готова к новым вызовам, которые могут возникнуть из-за российской агрессии.

Об этом во время форума Украина 30. Безопасность страны сообщил глава ведомства Иван Баканов.

— Сегодня ситуация немного стабилизировалась. Но мы должны осознавать: хотя Россия и отвела часть своих войск — угроза никуда не исчезла. В будущем разведывательно-подрывная деятельность России никак не снизится. Поэтому перед нами будут новые вызовы. Но Служба безопасности готова к ним, ведь мы уже семь лет успешно противодействуем гибридной агрессии со стороны РФ, — заверил он.

Также Иван Баканов добавил, что в прошлом году СБУ удалось предотвратить семь терактов и задержать 10 человек, причастных к их подготовке.

Кроме того, было вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельность и посягательство на целостность Украины, а из Украины выдворили 74 иностранца-экстремиста. Вместе с тем правоохранители прекратили работу пяти агентурных сетей и задержали 12 агентов российских спецслужб.

Разоблачение ботофермы в Одессе

Накануне СБУ также разоблачила ботоферму в Одессе, участники которой на заказ своих кураторов от спецслужб РФ создавали и распространяли контент, содержащий ложную информацию о ситуации в стране.

Они распространяли фейки, разжигая таким образом среди жителей Одессы межнациональную рознь и пропагандируя в городе сепаратистские настроения.