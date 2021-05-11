Украина работает над реформированием всего сектора обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и закупает современную военную технику, которая является взаимосовместимой с той, что имеет организация Североатлантического альянса.

– Это позволит в случае необходимости совместно действовать на поле боя, – объяснил во время форума Украина 30. Безопасность страны министр обороны Украины Андрей Таран.

Кроме того, в Украине в рамках программы оборонной стратегии строят военные городки.

– Не секрет, что, начиная с 2014 года, когда начали возрождаться наши Вооруженные Силы, отдельные подразделения не имеют пункта постоянной дислокации. Нет казарм, жилья для военнослужащих и членов их семей, – подчеркнул Андрей Таран.

Именно поэтому, отметил глава ведомства, развитие военной инфраструктуры является приоритетом Минобороны.

– Военнослужащий должен быть социально защищенным. Для этого мы предусмотрели отдельную программу, поэтому, надеюсь, уже в этом году военнослужащие и все общество Украины увидит результаты усилий министерства, – проанонсировал Андрей Таран.

По его словам, в первую очередь совместно с иностранными партнерами строят объекты инфраструктуры для военно-морских сил. Для этого, заверил министр, отошли от прежней советской практики с устаревшими подходами.

– Эти объекты будут иметь все необходимые современные элементы, – пообещал министр.

Помогают Украине развивать потенциал и потенциал ВСУ США, Великобритания, Канада и другие партнеры.

Потери за время перемирия на Донбассе

С начала действия нового режима прекращения огня на Донбассе 27 июля 2020 года погибло 34 украинских военных. Еще более 100 получили ранения.

С тех пор незаконные вооруженные формирования РФ совершили почти 1,4 тыс. нарушений режима тишины.

246 из них были совершены с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Подробнее о потерях за время перемирия на Донбассе читайте в материале Фактов ICTV.