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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар подорожал после выходных: курс валют на 11 мая

курс валют в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 11 мая, НБУ установил курс 27,76 грн/1$.

Повышение цены на евро, по курсу на 11 мая, зафиксировалось на 33,49 грн/1€.

По сравнению с выходными, цена на злотый и российский рубль также возросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 11.05:

  • $1 — 27,76 грн;
  • €1 — 33,49 грн;
  • 1 польский злотый — 7,32 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

Сколько будет стоить доллар к концу года

По данным финансовых экспертов, курс доллара в 2021 году наиболее стабильным будет летом.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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