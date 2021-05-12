11 мая Комитет министров Совета Европы принял инициированное Украиной решение, цель которого — обратить внимание на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

В документе осуждается оккупация полуострова Россией, ведь такие действия подрывают нормы международного права.

Кроме того, в нем констатируется, что страна-агрессор существенно нарушает права местных жителей.

В то же время в МИД Украины приветствовали принятие этого решения.

— Принятие указанного решения подтвердило, что вопрос Крыма и в дальнейшем будет находиться в центре повышенного внимания Комитета министров, — отметили в пресс-службе ведомства.

Оккупация Крыма

В январе 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой к рассмотрению по существу жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Суд признал отчет правительства Украины последовательным в течение всего разбирательства.

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