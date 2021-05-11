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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Солнечно на Западе и дожди на Востоке: погода в Украине на 11 мая (КАРТА)

Солнечно на Западе и дожди на Востоке: погода в Украине на 11 мая (КАРТА)

Погода в Украине 11 мая будет солнечной. Дожди ожидаются только в восточных и южных областях.

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +21-23° днем и до +7° ночью.

В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +19° до +21° днем, а ночью — до +8°. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +14° днем, а минимальная температура ночью опустится до +8°. Дожди ожидаются во всех восточных и южных областях.

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В центральных и северных областях Украины, согласно прогнозам синоптиков, температура днем будет до +21°, а ночью опустится до +6-8°.

В Киеве 11 мая синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Днем столбики термометров покажут до +21°, ночью +4-6°.

Погода на 11 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в мае

В Украине погода в мае обещает быть довольно изменчивой. Согласно прогнозам, средняя месячная температура предполагается на уровне +15-18°, в горах — 11-13° тепла.

Кроме того, из-за циклона, на этой неделе в северных и центральных регионах синоптики прогнозируют осадки.

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