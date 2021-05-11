Атмосферные фронты в среду, 12 мая, обусловят периодические дожди и местами грозы в большинстве областей Украины.

Избегут существенных осадков западные области. Однако в Закарпатье дожди пройдут под влиянием подкарпатского циклона.

В Винницкой, Житомирской и Одесской областях будет преобладать сухая погода.

Ветер в Украине 12 мая будет порывистый, северо-восточный.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +7-11°, на крайнем Севере – +4-7°.

В течение 12 мая в большинстве областей ожидается +12-17°. В западных областях теплее – +15-21°.

– Полюсом тепла завтра окажется Закарпатье. Там предполагается до +25°, – замечает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 12 мая также снизится температура воздуха – днем она составит +15-16°. Дождь вероятен, но местами и незначителен. Ветер восточного направления будет порывистым.

Вторая половина недели вернет в Украину тепло, однако не без дождей.

Пожарная опасность в Украине

11 мая в южных, восточных, центральных и западных регионах, а также в Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Укргидрометцентр в связи с оттепелью сообщил о значительной снеголавинной опасности (третий уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Источник: Наталья Диденко