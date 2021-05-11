Украина готова получить План действий по членству в НАТО — Жовква

Украина должна пройти следующий этап, который заключается в получении Плана действий по членству в НАТО. Ведь государство к этому готово.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Безопасность страны.

По его словам, страна внутренне готова к предоставлению такого статуса.

Жовква отметил, что НАТО — это эффективная система безопасности. В частности, она отвечает всем европейским ценностям Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что наша страна сейчас имеет усиленное практическое взаимодействие с Североатлантическим альянсом.

— Прежде всего партнерство с расширенными возможностями — это совместимость вооруженных сил. И сейчас Украина продолжает развивать такую совместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО, — объяснил чиновник.

По мнению Жовквы, сегодня США, страны-члены НАТО и Евросоюза четко понимают, что украинское государство — это ключевое государство для стабильности во всей Европе.

В то же время он добавил, что Украина пока не имеет надлежащих гарантий безопасности. Поэтому президент Владимир Зеленский начал обсуждать с государствами НАТО путь получения Украиной соответствующих гарантий.

Накануне Владимир Зеленский отметил, что Украина должна ради своей безопасности в довольно сжатые сроки получить ПДЧ в НАТО.

По его словам, мы должны обеспечить укрепление партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в организации.