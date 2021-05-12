Украине следует дать статус основного союзника вне НАТО — американский генерал

Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО станет мощным сигналом, что она имеет поддержку как США, так и других членов Альянса.

Об этом заявил на конференции Украина в Вашингтоне бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его мнению, это следует сделать, но “изменить нарратив дискуссии и послать сигнал как украинским друзьям, так и Кремлю, что Украина для нас важна”.

В то же время генерал подчеркнул, что Вашингтону необходимо подключить остальных членов НАТО к этому процессу.

— Нет смысла говорить о членстве Украины в НАТО, пока США и Украина не создадут подобные механизмы, — сказал Ходжес.

Статус основного союзника вне НАТО

Украина запросила статус основного союзника вне НАТО четыре года назад. 22 марта 2017 года Верховная Рада приняла соответствующее постановление.

Сейчас этот статус имеют 18 стран. Среди кандидатов, кроме Украины — Молдова, Косово и Грузия.