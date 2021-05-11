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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

В Украине за год карантина работу потеряли около миллиона человек — Шмыгаль

потеря работы

В Украине за год карантинных ограничений работу потерял миллион человек. При этом 665 тыс. человек нашли работу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на данные Службы занятости.

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Он отметил, что статус безработного в Украине по состоянию на начало мая имеет 401 тыс. человек.

— Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, около миллиона человек получили статус безработного. Соответственно, трудоустроено за этот период было 665 тысяч человек, — сообщил Шмыгаль.

Он также заявил, вложения государства в инфраструктуру и дорожное строительство за этот год позволили сохранить и создать около 160 тыс. рабочих мест.

— Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику, — объяснил премьер-министр.

Безработица в Украине

В конце 2020 года 15,7 млн трудоспособных украинцев были занятыми, в то время как без работы в нашей стране оставались 1,8 млн человек.

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,3%.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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