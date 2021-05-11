Из Непала не могут вылететь 80 украинцев — МИД

В Непале сейчас находится не менее 80 украинцев, которые не могут вылететь из страны. Авиасообщение Украины с государством в Южной Азии в настоящее время приостановлено.

Об этом сообщает посольство Украины в Индии. По данным дипломатического ведомства, сейчас известно о 80 украинских туристах в Непале.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что большая часть граждан находится в горах. Со всеми украинцами установили связь, а также создали отдельную группу в социальных сетях для быстрой коммуникации.

По данным МИД, обращений украинцев в Непале относительно проблем с жильем или питанием в дипломатическое ведомство не поступало.

Регулярное авиасообщение с Непалом приостановлено до 14 мая 2021 года. Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности. К этому времени посольству и почетному консульству в Непале поручили отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.

Коронавирус в Непале

По данным иностранных СМИ, число больных коронавирусом в Непале возросло более чем в 30 раз за последний месяц.

Тогда за сутки фиксировали около 300 случаев Covid-19, однако показатели сейчас значительно ухудшились из-за вспышки пандемии в Индии — страны-соседа Непала. Врачи Непала сообщали местным СМИ, что в больницах государства не хватает коек и кислорода.