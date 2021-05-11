Зеленский подписал закон о заочном осуждении — что он предусматривает

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении лиц, совершивших преступление и скрывающихся от следствия в РФ или на временно оккупированных территориях Украины.
Документ позволяет заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск в странах СНГ.
Так, по данным Офиса президента, Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении такой розыск определенных лиц, объясняя это наличием признаков политического преследования.
Соответствующий закон определяет два основания для расследования или производства:
- если подозреваемого объявлено в международный розыск;
- если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора или суда и находится на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.
В то же время суд может заочно арестовать подозреваемого.
Судебное разбирательство по уголовному производству в отношении таких лиц может осуществляться без их присутствия, кроме несовершеннолетних.
Между тем все данные в отношении подозреваемых против которых ведут расследование должны обязательно публиковать в общегосударственных СМИ и на сайте Офиса генпрокурора.
В случае появления обвиняемого в суде на момент спецпроизводства — судебное разбирательство в дальнейшем проводится по общим правилам УПК.
Накануне, 27 апреля Верховная Рада приняла законопроект о заочном осуждении.
Прежде всего он направлен на подозреваемых по делам Майдана, которые бежали из Украины.
За законопроект № 2164 проголосовали 258 нардепов.