Зеленский подписал закон о заочном осуждении — что он предусматривает

11 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении лиц, совершивших преступление и скрывающихся от следствия в РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ позволяет заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск в странах СНГ.

Так, по данным Офиса президента, Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении такой розыск определенных лиц, объясняя это наличием признаков политического преследования.

Соответствующий закон определяет два основания для расследования или производства:

если подозреваемого объявлено в международный розыск;

если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора или суда и находится на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время суд может заочно арестовать подозреваемого.

Судебное разбирательство по уголовному производству в отношении таких лиц может осуществляться без их присутствия, кроме несовершеннолетних.

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Между тем все данные в отношении подозреваемых против которых ведут расследование должны обязательно публиковать в общегосударственных СМИ и на сайте Офиса генпрокурора.

В случае появления обвиняемого в суде на момент спецпроизводства — судебное разбирательство в дальнейшем проводится по общим правилам УПК.

Накануне, 27 апреля Верховная Рада приняла законопроект о заочном осуждении.

Прежде всего он направлен на подозреваемых по делам Майдана, которые бежали из Украины.

За законопроект № 2164 проголосовали 258 нардепов.