Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал повышение налогов для большого бизнеса с высокой маржинальностью. За счет этих налогов планируют наполнить бюджет и распределить деньги на отдельные отрасли экономики. Читайте Правительство предложило Раде резко увеличить налоги на вредные выбросы В частности, это коснется социальных направлений. — Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях, — сказал Шмыгаль. Он добавил, что повышение налогов не коснется физических лиц-предпринимателей или малого и среднего бизнеса. — Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира, — заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство работает с Министерством финансов над бюджетной декларацией. При этом общегосударственные налоги повышать не планируют.

— Мы сейчас работаем над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, которые платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии, — сказал Шмыгаль.

Ранее СМИ писали, что Офис президента разрабатывает проект закона о налоговых изменениях.

Отметим, по оценке Государственной налоговой службы, потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют около $7,7 млрд в год. При этом доходы госбюджета за 2021 год должны составить 1092 млрд грн (около $39 млрд).

Возможность уплатить налоги в приложении Дія

Предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении и на портале Дія. Пока что эту услугу тестируют, она занимает несколько минут.

По информации Министерства цифровой трансформации, возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.