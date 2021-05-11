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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Нашли деньги на медицину. В Украине могут повысить налоги для крупного бизнеса

Денис Шмигаль

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал повышение налогов для большого бизнеса с высокой маржинальностью. За счет этих налогов планируют наполнить бюджет и распределить деньги на отдельные отрасли экономики.

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В частности, это коснется социальных направлений.

— Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях, — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что повышение налогов не коснется физических лиц-предпринимателей или малого и среднего бизнеса.

— Это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира, — заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас правительство работает с Министерством финансов над бюджетной декларацией. При этом общегосударственные налоги повышать не планируют.

— Мы сейчас работаем над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги мы повышать не планируем — те, которые платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов — сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии, — сказал Шмыгаль.

Ранее СМИ писали, что Офис президента разрабатывает проект закона о налоговых изменениях.

Отметим, по оценке Государственной налоговой службы, потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют около $7,7 млрд в год. При этом доходы госбюджета за 2021 год должны составить 1092 млрд грн (около $39 млрд).

Возможность уплатить налоги в приложении Дія

Предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении и на портале Дія. Пока что эту услугу тестируют, она занимает несколько минут.

По информации Министерства цифровой трансформации, возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

Источник: РБК-Украина

Фото: Правительственный портал

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