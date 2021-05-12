По состоянию на 12 мая 2021 года только в двух областях Украины установлено оранжевый уровень эпидемической опасности. Ни одна область не попала в красную зону.

В оранжевой зоне — Николаевская и Черкасская области. Вместе с тем в желтой карантинной зоны перешли Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская и Тернопольская области.

По состоянию на 11 мая в ней находился Киев и 16 областей (Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области).

В то же время к зеленой зоне не попал ни один из регионов.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.