Придется пройти через суд: ОП о подозрениях Медведчуку и Козаку

Нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку придется пройти через следствие и суд в рамках уголовных дел относительно госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Вряд ли кто-то мог подумать, что Виктор Медведчук начнет прятаться где-то лесами или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине по отношению к нему также работает закон. Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, а в результате — просто где-то спрятался от следственных действий, — заявил Подоляк.

По его словам, то, как на людей влияет сила закона, которые привыкли жить вне его десятилетиями, вызывает ироническую улыбку.

— К сожалению, история с Медведчуком — это классическая история о вечно неприкасаемых, которым законы не писаны. Так или иначе Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится, — убеждает Михаил Подоляк.

Советник президента утверждает, что у Владимира Зеленского достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом.

Дело Медведчука и Козака

11 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Медведчука и Козака подозревают в государственной измене.

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