Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит увеличить поступления в бюджет до 60 млрд грн.

Теперь соответствующий документ должна рассмотреть Верховная Рада.

— Мы закрываем пробелы, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. Отмечу, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся ФЛП или в целом малого и среднего бизнеса, — заверил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Он объяснил, что законопроект, который Кабмин рекомендовал принять парламенту, предусматривает:

приведение в соответствие ставок отдельных налогов до фактического уровня макропоказателей. Это касается, например, платы за использование воды и лесов или экологического налога;

рентные платежи по добыче полезных ископаемых. Добыча из украинских недр должна быть справедливо налогооблагаемой. Так же повышение эффективности сборов акцизного налога;

дальнейшее противодействие и борьбу с теневым использованием земли и оборотом сельскохозяйственной продукции;

вопросы, касающиеся администрирования налогового долга.

Повышение налогов

Накануне Денис Шмыгаль анонсировал повышение налогов для крупного бизнеса с высокой маржинальностью.

По его словам, средствами этих налогов планируют наполнить бюджет и распределить деньги на отдельные отрасли экономики, в частности, на медицину, образование и другие социальные направления.

Источник: Денис Шмыгаль