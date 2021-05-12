МИД советует украинцам избегать поездки в Израиль и Палестину

Украинское министерство иностранных дел советует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
В то же время тем украинцам, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке в зоне вооруженного противостояния, рекомендуют соблюдать правила безопасности.
В частности, их просят отслеживать сообщения и разъяснения от местных властей, а также выполнять их указания и инструкции.
По данным МИД, актуальную информацию о ситуации в Израиле можно узнать на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны — oref.org.il/en.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию следует немедленно обратиться в украинское посольство в Израиле по телефону +972-546-676-782 или через почту emb_il@mfa.gov.ua.
Соответственно в Палестине нужно обратиться к украинского диппредставительству по телефону +972-59-969-95-61 или через почту pm_ps@mfa.gov.ua.
Кроме того, можно позвонить на горячую линию МИД Украины, которая работает круглосуточно, по телефону +38 044 238-16-57 или же через почту — cons_or@mfa.gov.ua.
Обострение на Ближнем Востоке
В последние дни обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.
Стороны стреляют в направлении друг друга ракетами.
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