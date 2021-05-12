Предоставление Украине ПДЧ не приведет к эскалации со стороны РФ — Таран

Получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не повлияет на усиление эскалации со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран после выступления на всеукраинском форуме Украины 30. Безопасность страны.

— Я считаю, что предоставление Украине ПДЧ никаким образом не повлияет на агрессивные устремления РФ и ее планы. Разве в 2014 году мы получали ПДЧ? Или в 2014 году нас приглашали в НАТО? Вспомните, это никаким образом не помешало России оккупировать территорию Крыма и начать агрессию на востоке Украины, — сказал Таран.

ПДЧ для Украины

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет обсуждаться в июне во время саммита Альянса.

Позже заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что на саммите Альянса могут обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что на саммите НАТО в июне этого года не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.