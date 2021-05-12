Хоть и Россия заявила об отводе войск от украинской границы, она провела только передислокацию отдельных сил. Напряженность в регионе остается высокой.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 11 мая.

— Несмотря на сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы. Это продолжает вызывать беспокойство, — заявил он.

Прайс добавил, что концентрация войск РФ на границе с Украиной сейчас остается самой крупной с 2014 года.

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Он также подчеркнул, что США активно поднимают этот вопрос на встречах с союзниками и партнерами на уровне НАТО и министров G7, а также во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Агрессия России

По данным Пентагона, Россия отвела от украинских границ лишь несколько тысяч военнослужащих. При этом там до сих пор остаются около 80 тыс. российских военных.

Кремль сконцентрировал свои войска у украинских границ в конце марта якобы под видом учений. Однако в конце апреля в Москве сообщили об отводе войск.