Послы стран Большой семерки (G7) призвали Кабинет министров Украины быстро решить вопрос управления НАК Нафтогаз.

Они выразили обеспокоенность тем, что правительство, будучи главным акционером НАК, не достигло согласованного решение с Наблюдательным советом компании.

— Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, — говорится в заявлении на одной из страниц послов G7 в Twitter.

Также в G7 призвали Украину продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с мировыми стандартами.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины, он признал деятельность компании в течение прошлого года неудовлетворительной.

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В связи с этим было принято решение уволить главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольном уходе в отставку.

Больше новостей о смене руководства НАК Нафтогаз Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: G7AmbReformUA