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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

В G7 призвали Кабмин быстро решить вопросы управления НАК Нафтогаз Украины

В G7 призвали Кабмин быстро решить вопросы управления НАК Нафтогаз Украины

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Кабинет министров Украины быстро решить вопрос управления НАК Нафтогаз.

Они выразили обеспокоенность тем, что правительство, будучи главным акционером НАК, не достигло согласованного решение с Наблюдательным советом компании.

— Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, — говорится в заявлении на одной из страниц послов G7 в Twitter.

Также в G7 призвали Украину продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с мировыми стандартами.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины, он признал деятельность компании в течение прошлого года неудовлетворительной.

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Члены Наблюдательного совета Нафтогаза добровольно уходят в отставку

В связи с этим было принято решение уволить главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольном уходе в отставку.

Больше новостей о смене руководства НАК Нафтогаз Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: G7AmbReformUA

Фото: Depositphotos

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