Пенсионеры, которые по объективным причинам не могут перейти на систему получения пенсий через банковские карточки, продолжат получать выплаты через Укрпочту.

В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после выездного заседания правительства в Черниговской области.

— Укрпочта завершает организацию так называемых мобильных отделений — это более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги. Второе — продолжение стратегии, которая предусматривает перевод пенсии на карточки. Этапность такая: крупные города, города с населением 100 тыс. человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, пенсию будут доставлять по почте, как и было, — объяснил он.

Перевод пенсий на карточки

Накануне Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает, что с 1 сентября украинские пенсионеры будут получать пенсии на банковскую карту.

Пенсионеры, которые еще не выбрали себе банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Если же они этого не сделают, то счет им откроют в уполномоченном банке, определенном Кабмином. Но его можно будет изменить в любое время по собственному желанию.