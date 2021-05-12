Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару и резко подешевела относительно евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 мая, курс 27,67 грн/$1. Это на 9 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

А евровалюта резко подорожала – курс НБУ зафиксирован на отметке в 33,67 грн/€1.

Прибавил в цене также польский злотый (плюс 7 копеек), а российский рубль сохраняет стабильность (минус 1 копейка).

Курс валют в Украине от НБУ на 12.05:

$1 — 27,67 грн;

€1 — 33,67 грн;

1 польский злотый — 7,39 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Курс валют в мае 2021

По прогнозам экспертов валютного рынка, в мае не ожидается существенных изменений.

В частности, курс доллара к концу мая 2021 составит 27,3-27,9 грн/$, а евро — 34,2-34,9 грн/€.

Главные предпосылки такой стабильности — в краткосрочной перспективе увеличатся поступления от украинских экспортеров, Украина продолжает получать кредитные ресурсы, а золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне.