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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Евро резко подорожал на 18 копеек: курс валют на 12 мая

Курс валют

Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару и резко подешевела относительно евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 мая, курс 27,67 грн/$1. Это на 9 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

А евровалюта резко подорожала – курс НБУ зафиксирован на отметке в 33,67 грн/€1.

Прибавил в цене также польский злотый (плюс 7 копеек), а российский рубль сохраняет стабильность (минус 1 копейка).

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Курс валют в Украине от НБУ на 12.05:

  • $1 — 27,67 грн;
  • €1 — 33,67 грн;
  • 1 польский злотый — 7,39 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

Курс валют на 12 травня 2021

Курс валют в мае 2021

По прогнозам экспертов валютного рынка, в мае не ожидается существенных изменений.

В частности, курс доллара к концу мая 2021 составит 27,3-27,9 грн/$, а евро — 34,2-34,9 грн/€.

Главные предпосылки такой стабильности — в краткосрочной перспективе увеличатся поступления от украинских экспортеров, Украина продолжает получать кредитные ресурсы, а золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне.

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