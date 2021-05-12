Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару и резко подешевела относительно евро.
Национальный банк Украины установил на среду, 12 мая, курс 27,67 грн/$1. Это на 9 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
А евровалюта резко подорожала – курс НБУ зафиксирован на отметке в 33,67 грн/€1.
Прибавил в цене также польский злотый (плюс 7 копеек), а российский рубль сохраняет стабильность (минус 1 копейка).
Курс валют в Украине от НБУ на 12.05:
- $1 — 27,67 грн;
- €1 — 33,67 грн;
- 1 польский злотый — 7,39 грн;
- 10 российских рублей — 3,74 грн.
Курс валют в мае 2021
По прогнозам экспертов валютного рынка, в мае не ожидается существенных изменений.
В частности, курс доллара к концу мая 2021 составит 27,3-27,9 грн/$, а евро — 34,2-34,9 грн/€.
Главные предпосылки такой стабильности — в краткосрочной перспективе увеличатся поступления от украинских экспортеров, Украина продолжает получать кредитные ресурсы, а золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне.