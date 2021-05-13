Арсен Аваков: подписанные с Францией соглашения на €1 млрд 300 млн важны для стратегического развития промышленности

Подписанные между официальными Киевом и Парижем четыре межправительственных соглашения на сумму €1 млрд 300 млн имеют огромное значение для стратегического развития украинской промышленности.

Об этом глава МВД Украины, сопредседатель Украино-Французской комиссии по вопросам экономического сотрудничества Арсен Аваков заявил после церемонии подписания соглашений 13 мая в Киеве.

— Подписание важных документов стало результатом длительной и эффективной работы нашей комиссии. Проекты по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве и Луганской области одинаково важны. Кроме того, есть Стратегия премьер-министра, поэтому мы подписываем договор с компанией Alstom о стратегически важной отрасли промышленности – железной дороге, — отметил он.

Арсен Аваков поставил свои подписи под двумя соглашениями — о совместном производстве 370 единиц машин-подъемников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.

В то же время министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр отметил, что подписание соглашений стало возможным благодаря плодотворным министерским контактам.

— Ваша страна — мощное государство со значительным экономическим потенциалом. Украина и Франция имеют много общего и занимают ведущие позиции в аграрном секторе и энергетике, поэтому, учитывая это, мы углубляем наше сотрудничество, — сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что подписанные сегодня соглашения касаются совершенно разных сфер. Крупнейший проект — обновление парка грузовых электрических локомотивов АО Укрзализныця.

Все четыре соглашения предусматривают локализацию производства на украинских предприятиях до 35%. Это даст новые рабочие места, опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям.