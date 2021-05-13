Погода на 14 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 11 мая будет дождливой. Сухо и солнечно будет только в некоторых восточных и южных областях.

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +18-22° днем ​​и до +11° ночью. Дожди с грозами ожидаются во всех областях.

В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +21° до +25° днем, а ночью — до +12°. В восточных областях столбики термометров будут показывать до +27° днем, а минимальная температура ночью опустится до +13°.

В центральных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами. Температура днем будет ​​до +22°, а ночью опустится до +10-12°.

В Киеве 14 мая синоптики прогнозируют также дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут до +22°, ночью +10-12°.

Рекордная жара

Накануне в ООН обнародовали данные, указывающие на то, что в 2021 году мир столкнется с катастрофической жарой. Температурный рекорд в этом году побьет самые высокие показатели прошлого лета.

Кроме того, десятилетие, которое закончилось, было самым теплым. Поэтому ученые убеждены, что катастрофического повышения температуры на 3-5° следует ожидать уже в этом веке.