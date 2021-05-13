Кто из нардепов имеет научные звания и какие надбавки они получают (СПИСОК)

В Верховной Раде девятого созыва по состоянию на декабрь 2020-го степень доктора наук есть у 35 народных депутатов, кандидата наук — 73 нардепов, почетное звание заслуженный юрист, экономист, журналист и т.д. — 35 чиновников.

Кроме того, 23 нардепа являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

Наибольшее количество парламентариев, которые имеют научную степень:

во фракции Слуги народа — 32;

в Оппозиционной платформе — За жизнь — 12;

в депутатской группе За будущее и среди внефракционных — четыре народных избранника.

Больше всего чиновников со званием заслуженный у фракций Слуги народа и ОПЗЖ — по восемь человек. Большинство из них — это заслуженные юристы.

Между тем нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук с 2000 года является академиком Национальной академии правовых наук Украины.

В частности, в 1996 году политик защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. А уже в 1997-м — диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Кроме этого, в 2001-м он получил ученое звание профессора.

В общем нардеп имеет 65 научных работ. В то же время среди направлений научной деятельности он выбрал тему — украинская национальная идея в процессе современного государства.

В декларации Медведчук указал 55 тыс. грн, которые получил за звание академика.

Сейчас в Верховной Раде около четверти нардепов получают надбавку за ученую степень или звание. В то же время 20 чиновников имеют двойную надбавку.

Доплата за научную степень:

кандидата наук — 15% должностного оклада;

доктора наук — 25%;

за звание заслуженный — 20%;

за звание народный — 40%.

Должностные оклады ВР по состоянию на 2021 год:

председатель Верховной Рады — 27 240 грн;

первый заместитель — 26 105 грн;

заместитель — 24 970 грн;

председатель комитета, фракции или группы — 23 835 грн;

Согласно этим данным, у депутата-члена комитета надбавка к окладу за ученую степень или звание составляет около 3,4 тыс. грн в месяц.

Надбавку за звание получают более сотни нардепов. В частности, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, нардепы из СН Ирина Верещук, Андрей Деркач и Александр Качура, председатель комитета свободы слова Нестор Шуфрич, председатель Голоса Кира Рудык.

Также в ВР есть депутаты, которые получают двойную надбавку, и за почетное звание, и за ученую степень. Среди них нардеп от Европейской солидарности Петр Порошенко, от Слуги народа — Николай Стефанчук, от Батькивщины — Анжелика Лабунская.

Диссертация Кивы

На днях нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Теперь он может получить новую научную степень.

Тема его диссертации — Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины).

Звание кандидата наук позволяет получать определенные доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Источник: Чесно