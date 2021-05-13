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Факты / Украина / Политика
Абрамова Юлія |

СБУ зафиксировала 600 кибератак во время военных действий РФ вблизи границ Украины

хакер, хакерська атака, хакери

Рост кибератак во время усиления концентрации войск России на границах с Украиной был зафиксирован сотрудниками СБУ.

— Да, действительно, был рост, — заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время форума Украина 30. Безопасность страны.

По словам Витюка, по 2021 СБУ зафиксировала более 600 кибератак и инцидентов. Исходя из этого, ключевым требованием службы является именно усиление системы противодействия киберугрозам.

Сейчас служащие “создают четкую дорожную карту” — персонифицируют ответственность за такого рода преступления.

Витюк также отметил высокий уровень противодействия киберугрозам всех служб страны.

Он также подчеркнул, что удалось наладить системную работу по противодействию киберугрозам как в части финансового и материального обеспечения, так и в надлежащей подготовке кадров.

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Агент ФСБ готовил теракт в Мариуполе

Агент ФСБ России получил в Украине шесть лет тюрьмы. Он планировал теракт в Мариуполе, а также воевал на Донбассе против украинской армии.

Злоумышленник, который является уроженцем Донецкой области, собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины и готовил теракт на одном из военных объектов в Мариуполе.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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