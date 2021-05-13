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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Украина инициировала срочную встречу с лидерами Нормандской четверки

андрій єрмак

Украина призвала Нормандскую четверку провести срочную встречу в связи с продолжением обстрелов на Донбассе. Об этом 13 мая во время встречи с послами Большой семерки, Швеции и Евросоюз заявила Андрей Ермак — глава Офиса президента Украины.

По словам Ермака, встреча касается продолжения обстрелов в зоне ООС, из-за которых погибают украинские военные. Также заместитель Офиса президента отметил, что в последнее время участились случаи использования оккупантами тяжелой артиллерии.

— Я направил письмо всем своим коллегам по Нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше.

Дополняется …

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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