Украина и Франция подписали четыре рамочных соглашения на более чем €1,3 млрд

Правительства Украины и Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более €1,3 млрд. Подписание состоялось во время визита Министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра в Киев.

Заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию страны, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Францией.

Соглашения предусматривают реализацию следующих проектов:

поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до €900 млн;

поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до €300 млн;

улучшение водоснабжения в Луганской области;

улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до €70 млн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест.

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Со своей стороны Бруно Ле Мэр подчеркнул, что Украина имеет значительный экономический потенциал и возможности. Он добавил, что у стран много общего для того, чтобы вместе работать на будущее.

Зеленский с послами ЕС и G7 на Луганщине

8 мая президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область с рабочим визитом.

Его сопровождают послы Евросоюза, а также стран Большой семерки.

Во время поездки Зеленский в сопровождении дипломатов принял участие в церемонии памяти жертв Второй мировой войны.