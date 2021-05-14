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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский пополнил состав СНБО еще одним министром

Володимир Зеленський

Новоназначенный министр энергетики Украины Герман Галущенко вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ 13 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича — министра энергетики Украины, — говорится в документе.

Сейчас вместе с Галущенко в составе СНБО 22 человека, в том числе Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Арсен Аваков, Ирина Венедиктова и другие.

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Назначение Галущенка

Назначение Германа Галущенка на должность министра энергетики состоялось в конце апреля. Его кандидатуру поддержали народные депутаты Украины 305 голосами.

До этого Галущенко работал вице-президентом компании Энергоатом. Также он занимал должности в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и тому подобное.

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