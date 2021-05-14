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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Апелляционный суд в Одессе отказал Стерненко в изменении меры пресечения

Сергій Стерненко

Одесский апелляционный суд, который рассматривал апелляцию на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, отказал активистам в изменении меры пресечения.

Обеих оставили под круглосуточным домашним арестом.

С просьбой о заключении Стерненко на поруки просил народный депутат от партии Голос Роман Лозинский, но суд отказал, как и в возможности отбывать арест в Киеве.

Следующее заседание суда по Стерненко состоится 20 мая в 14.30.

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Дело Стерненко

23 февраля 2020 года Приморский суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении пророссийского депутата Сергея Щербича.

Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией части имущества. Активиста признали виновным по трем статьям — Незаконное обращение с оружием, Разбой и Похищение человека. Активистов отправили в СИЗО.

После оглашения приговора в нескольких городах Украины прошли массовые акции протеста в поддержку активистов.

9 апреля Одесский апелляционный суд выпустил Стерненко и Демчука из СИЗО и отправил их под домашний арест. Активистов обязали сдать загранпаспорта.

Фото: УНИАН

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