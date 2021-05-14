По итогам первого квартала 2021 доля Китая во внешнем обороте Украины, включая экспорт и импорт товаров и услуг, составила 13,0% ($4 290,4 млн).

Второе место заняла Польша ($2 263,9 млн, 6,9%). Страна поднялась к этой позиции с четвертого.

На третьем, как и раньше, Германия ($2 141,4 млн, 6,5%).

Россия уступила первое место еще в 2019 году. До сих пор она занимала второе, а сейчас спустилась на четвертое ($2 022,8 млн, и 6,1%).

США — на пятом ($1 814,2 млн, 5,5%).

Всего на страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины.

По данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРИ) до начала текущего года достиг максимального уровня за последние 8 лет.

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 31% ВВП

Пандемия коронавируса и карантинные мероприятия стали следствием роста теневой экономики в Украине. В период с января по сентябрь 2020 уровень теневой экономики в общей доле ВВП составил 31%. Это на три процентных пункта превышает показатели 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития Украины. В то же время эксперты подчеркивают, что рост теневой экономики в 2020 году является меньшим по сравнению с кризисом 2014 года.