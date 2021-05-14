PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Абрамова Юлія |

Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

По итогам первого квартала 2021 доля Китая во внешнем обороте Украины, включая экспорт и импорт товаров и услуг, составила 13,0% ($4 290,4 млн).

  • Второе место заняла Польша ($2 263,9 млн, 6,9%). Страна поднялась к этой позиции с четвертого.
  • На третьем, как и раньше, Германия ($2 141,4 млн, 6,5%).
  • Россия уступила первое место еще в 2019 году. До сих пор она занимала второе, а сейчас спустилась на четвертое ($2 022,8 млн, и 6,1%).
  • США — на пятом ($1 814,2 млн, 5,5%).

Всего на страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины.

Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины

По данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРИ) до начала текущего года достиг максимального уровня за последние 8 лет.

Читайте
К концу 2021 года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн - прогноз Шмыгаля

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 31% ВВП

Пандемия коронавируса и карантинные мероприятия стали следствием роста теневой экономики в Украине. В период с января по сентябрь 2020 уровень теневой экономики в общей доле ВВП составил 31%. Это на три процентных пункта превышает показатели 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития Украины. В то же время эксперты подчеркивают, что рост теневой экономики в 2020 году является меньшим по сравнению с кризисом 2014 года.

Источник: Госслужба статистики Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка