14 мая гривна продолжила укрепляться по отношению к основным иностранным валютам.

Нацбанк установил курс на 14 мая, согласно которому, за один доллар придется заплатить 27,62 грн, что копейку меньше чем днем ранее.

Евро также подешевел, курс зафиксирован на отметке 33,37 грн/€1, в тоже время 13 мая за единую валюту Еврозоны нужно было заплатить 33,49 грн/€1.

На три копейки также подешевел польский злотый, теперь он стоит 7,34 грн.

Потерял позиции и российский рубль, по сравнению с 13 мая 10 единиц подешевели на копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.05:

$1 — 27,62 грн;

€1 — 33,37 грн;

1 польский злотый — 7,34 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Курс валют в мае

Эксперты прогнозируют, что курс валют в Украине до конца месяца существенно не изменится.

К концу месяца 2021 стоимость доллара будет колебаться от 27,3 до 27,9 грн/$, а евро — от 34,2 до 34,9 грн/€.

Основной причиной стабильности валютного курса эксперты считают рост валютных поступлений от украинских экспортеров.