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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Праведники мира будут получать стипендию – ОП

бабин яр

Все праведники-украинцы, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны, будут получать государственную стипендию. Президент Владимир Зеленский 13 мая подписал соответствующий указ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Бабьем Яру, где сегодня открыли символическую синагогу в виде книги.

– Вчера президент подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников – для украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, – отметил Ермак.

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14 мая впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Решение об установлении этой даты в феврале 2021 года подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сегодня на территории мемориала Бабий Яр в Киеве открыли символическую синагогу в виде книги.

В церемонии принял участие и президент Владимир Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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