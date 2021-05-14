Все праведники-украинцы, которые спасали евреев от нацистов во время Второй мировой войны, будут получать государственную стипендию. Президент Владимир Зеленский 13 мая подписал соответствующий указ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Бабьем Яру, где сегодня открыли символическую синагогу в виде книги.

– Вчера президент подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников – для украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, – отметил Ермак.

14 мая впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Решение об установлении этой даты в феврале 2021 года подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Сегодня на территории мемориала Бабий Яр в Киеве открыли символическую синагогу в виде книги.

В церемонии принял участие и президент Владимир Зеленский.