Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу, 14 мая.

Предварительно заседание начнется в 16.00, а в 17.30 уже анонсирован брифинг для представителей СМИ.

На официальных источника повестка дня не публиковалась, однако власти ранее делали некие анонсы по этой теме. В рамках визита в Херсонскую область по итогам совещания Владимир Зеленский заявлял, что планирует провести заседание СНБО. Поэтому можно предположить, что один из вопросов будет безопасность на Юге Украины, в частности на админгранице с оккупированным Крымом.

Также есть информация, что власти будут рассматривать вопросы связанные с преступным миром. Речь идет о так называемых ворах в законе.

Кроме того, есть вероятность, что СНБО рассмотрит санкции против российских телеканалов, а именно прекращение их вещание на территории Украины.