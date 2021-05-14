Погода на 15 мая в Украине — прогноз погоды на сегодня

15 мая на всей территории Украины будет тепло, но некоторых регионах пойдет дождь.
На Западе столбик термометра поднимется до +16 — +23, ожидаются обильные дожди и даже грозы.
Ночью температура упадет до +9 — +13, а холоднее всего будет в Закарпатской области.
В центральных областях будет светить солнце и только иногда прятаться за облака. Температура будет колебаться от +22 до +26 днем и от +11 до +13 ночью, без осадков.
На севере дожди, температура днем от +21 до +24, а ночью воздух остынет до +10 — +13.
В восточных регионах и на юге страны синоптики не прогнозируют никаких осадков. Температура будет колебаться от +22 до +27 днем и от +11 до +15 ночью.
Прогноз погоды на май 2021
Если вы запланировали отпуск или важную поездку заметьте, что погода в этот месяц будет очень изменчивой.
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