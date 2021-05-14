В Конча-Заспе и Пуще-Водице проведут аудит земель и резиденций — Зеленский

В Украине проведут полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, чтобы установить полный перечень лиц, которые там проживают.

Такие меры анонсировал президент Владимир Зеленский в своем обращении после заседания СНБО.

— Сегодня мы коснулись важного вопроса. Это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь идет о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. Мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение народов, — сказал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что в конце 2014 года, согласно постановлению правительства, отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

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По его словам, это легализует пребывание некоторых бывших судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, таможенников, налоговиков в этих резиденциях за очень символическую плату.

— Это, например, такие люди, как Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича Табачник и Богатырева, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и даже директор департамента корпорации Богдан Александр Ильин, — добавил Зеленский.

Президент отметил, что эти и ряд других людей получили договора на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить.

Что еще обсуждали на СНБО

Заседание Совета нацбезопасности и обороны было посвящено нескольким важным вопросам. В частности, на нем приняли решение ввести санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.

Под них попали 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Об итогах заседания СНБО 14 мая Владимир Зеленский рассказал в видеообращении, которое можно посмотреть на Фактах ICTV.