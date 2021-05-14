Украина намерена привлечь международных партнеров, чтобы реализовать реформу корпоративного управления государственными предприятиями по самым высоким стандартам.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран G7 и представительства Евросоюза, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать восстановление работы номинационного комитета.

— Этот орган должен быть не только инструментом отбора кандидатов в наблюдательные советы. Он должен стать площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые возникают в госкомпаниях, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что действующим членам Набсовета НАК Нафтогаз Украины было предложено продолжить сотрудничество на 12 месяцев.

За это время будет проведен публичный отбор новых кандидатов и только потом этого конкурс на главу компании.

Кроме того, обсуждается возможность введения в состав Набсовета представителя США.



















Украина планирует внедрить корпоративную реформу по самым высоким стандартам — Шмыгаль / 5 фотографий

Реакция G7 на увольнение руководства Нафтогаза

Ранее послы стран Большой семерки призвали Кабмин в максимально сжатые сроки решить вопрос управления НАК Нафтогаз-Украины.

Дипломаты выразили обеспокоенность тем, что правительство, как главный акционер НАК, не достигло решения с Набсоветом компании.

Кроме того, послы призвали Украину привести нормативно-правовую базу по управлению госпредприятиями в соответствие с мировыми стандартами.

Фото: пресс-служба Кабмина