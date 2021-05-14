Украина планирует внедрить корпоративную реформу по самым высоким стандартам — Шмыгаль

Украина намерена привлечь международных партнеров, чтобы реализовать реформу корпоративного управления государственными предприятиями по самым высоким стандартам.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран G7 и представительства Евросоюза, одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать восстановление работы номинационного комитета.
— Этот орган должен быть не только инструментом отбора кандидатов в наблюдательные советы. Он должен стать площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые возникают в госкомпаниях, — подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр также отметил, что действующим членам Набсовета НАК Нафтогаз Украины было предложено продолжить сотрудничество на 12 месяцев.
За это время будет проведен публичный отбор новых кандидатов и только потом этого конкурс на главу компании.
Кроме того, обсуждается возможность введения в состав Набсовета представителя США.
Реакция G7 на увольнение руководства Нафтогаза
Ранее послы стран Большой семерки призвали Кабмин в максимально сжатые сроки решить вопрос управления НАК Нафтогаз-Украины.
Дипломаты выразили обеспокоенность тем, что правительство, как главный акционер НАК, не достигло решения с Набсоветом компании.
Кроме того, послы призвали Украину привести нормативно-правовую базу по управлению госпредприятиями в соответствие с мировыми стандартами.
Фото: пресс-служба Кабмина