Сегодня, 14 мая, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, в Бабьем Яру в Киеве открыли символическую синагогу Место для размышлений.

Кроме официальных лиц мероприятие посетили праведники народов мира. Так называют неевреев, которые рисковали жизнью во время Холокоста, спасая евреев от нацистского режима.

Факты ICTV пообщались с праведницей народов мира Оксаной Антипчук и ее дочерью Натальей Радской. Женщины рассказали, как Оксана Антипчук спасла от рук нацистов годовалого мальчика Наума, выдав за своего сына. В семье назвали его Толиком.

— Немцы приходили и ночью искали, смотрели. У нас было две большие собаки, когда они лаяли, то отец выходил и смотрел, а немцы ходили по дороге, искали. Немцы и в доме искали, Бог дал, не нашли. Отец его вывез в другое село, за лес, — вспоминает Оксана Антипчук.

А во время некоторых обысков 14-летняя Оксана делала вид, что это ее ребенок и имитировала кормление грудью. Ее дочь также рассказала, как спасали ребенка во время облав немцев.

— Повезло еще, что брат был немного маленький. Поэтому бабушка, когда немцы приходили, щипала своего ребенка, чтобы он умышленно плакал. Когда приходило много немцев — мама говорила, что они болеют тифом, так как немцы боялись болезни.

А незадолго до их прихода, староста предупреждал семью о них — рассказала Наталья Радская.

Сейчас Анатолия уже нет в живых. Он умер в 2012 году. В свое время он переехал в США и у него осталось трое детей. По профессии мужчина был врачом-терапевтом, а еще он часто приезжал в Украину.

Книга об украинцах, спасавших евреев от нацистов

Еврейская конфедерация Украины совместно с Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр планирует издать книгу о 2,5 тыс. украинцев, которые спасали евреев от нацистов.

Украинцы нееврейского происхождения сыграли большую роль в спасении евреев.

После Второй мировой войны людей, которые спасали евреев, удостоили звания Праведников народов мира.