Карантин в Украине: какие области находятся в красной, оранжевой и желтой зонах

По состоянию на 15 мая 2021 года Черкасская область снова оказалась в оранжевой зоне эпидемической опасности.

В других областях Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности.

В то же время девять регионов уже сейчас соответствуют зеленой зоне по показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19.

Это — город Киев, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Ни одна область в настоящее время не попала в красную зону, хотя показатели заболеваемости Covid-19 преимущественно держатся на высоком уровне. Также ни один регион не попал в зеленую зону.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.